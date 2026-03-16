Durante gli Oscar 2026, l’attore irlandese ha indossato un orologio Cartier di dimensioni straordinariamente ridotte, considerato il più piccolo mai visto all’evento. Si tratta di un modello vintage, scelto per il suo stile minimalista e raffinato, che ha attirato l’attenzione degli appassionati di moda e di orologeria. La scelta di Mescal ha contribuito a rendere popolare questa tendenza dei mini orologi.

L'orologio di Paul Mescal agli Oscar 2026 accelera la tendenza dei mini orologi. Anticipatore di tutte le nostre tendenze preferite, l'irlandese è stato l'artefice di quelle piccole referenze Cartier vintage che tanto amiamo. Agli Oscar di quest'anno ha alzato la posta in gioco, presentandosi sul red carpet del Dolby Theatre con l' orologio più piccolo che abbiamo mai visto. La 98ª edizione degli Oscar è stata accompagnata da numerose polemiche, ma se c'è un film che è uscito indenne dalle speculazioni è Hamnet. L'adattamento cinematografico del romanzo di Maggie O'Farrell, diretto da Chloé Zhao, ha ottenuto un totale di otto nomination. Sebbene Paul Mescal non abbia contribuito alle possibilità del film, ha svolto un ruolo essenziale al gala presentando il premio per il miglior casting. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Paul Mescal agli Oscar 2026 indossava l'orologio Cartier più piccolo che abbiate mai visto

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