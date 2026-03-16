Dopo la partita tra Lazio e Milan, Patric Gabarrón ha commentato su 'DAZN' la vittoria della sua squadra, definendola meritata e sottolineando il ruolo dei tifosi. Ha elogiato anche Gila, riconoscendone le qualità in campo, e ha commentato in modo incerto sul futuro del giocatore. Le sue parole sono arrivate subito dopo il fischio finale, mentre i giocatori si preparavano a lasciare il campo.

Patric Gabarrón, giocatore biancoceleste, ha parlato a 'DAZN' al termine di Lazio-Milan, partita della 29^ giornata della Serie A 2025-2026 che si è svolta allo stadio 'Olimpico' di Roma. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. Sulla sua prestazione e il ruolo a centrocampo: "Mi sono trovato bene a centrocampo, l'abbiamo provata spesso in allenamento, quindi non era una cosa nuova. Complimenti a tutti i ragazzi per la vittoria meritata e penso che abbiamo fatto una grandissima gara". Quanto è complicato mantenere quel livello di attenzione alta senza i tifosi? "Ci sta che tante volte, nei momenti di difficoltà in cui corri tanto, i tifosi ti diano una spinta in più. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Patric post Lazio-Milan: “Vittoria meritata, tifosi fondamentali. Gila è devastante. Il suo futuro? Non so…”

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