Passaporti facili e voti utili La mano della sinistra sugli italiani all’estero

Il Consiglio generale dei nostri connazionali all’estero è diventato un punto di riferimento per il Partito Democratico, patronati e sindacati. Questi gruppi esercitano un forte controllo sulla rappresentanza degli italiani fuori dai confini nazionali, influenzando decisioni e pratiche legate ai passaporti e ai voti. Le dinamiche interne riflettono la presenza consolidata di queste forze politiche e organizzazioni nel settore.

Il Consiglio generale dei nostri connazionali fuori confine è ormai un feudo di Pd, patronati e sindacati. E finanzia con soldi pubblici iniziative pro immigrazione. Quant’è bella la comunità degli italiani all’estero. Specialmente se va a votare. E in un’unica direzione, a quanto pare. La campagna per il No al referendum sulla giustizia che diversi patronati portano avanti da settimane, con soldi pubblici, sembra cosa «normale». Soprattutto oltre i confini nazionali dove dal 2006, anno del primo voto all’estero, domina il centrosinistra. Niente di cui stupirsi visto che uno dei principali organismi di rappresentanza, il Consiglio generale degli italiani all’estero, è caratterizzato da precise affinità elettive. 🔗 Leggi su Laverita.info Articoli correlati Milan, Allegri dopo Bologna: “22 risultati utili consecutivi non erano facili da fare, ma 50 punti …”Massimiliano Allegri, allenatore rossonero, ha parlato a 'Milan TV' al termine di Bologna-Milan, partita della 23^ giornata della Serie A 2025-2026... “Non hanno un graffio…”. La triste ironia della consigliera di sinistra sugli agenti aggrediti a martellateAlimentare un clima di odio contro la polizia è facile, a volte basta un semplice post su Fb nel quale si ironizza sulle condizioni fisiche di chi è...