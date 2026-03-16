Passa il termoli la reazione e’ minima ora i playout sono vicini Maceratese spenta E i tifosi contestano

Da sport.quotidiano.net 16 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel match tra Maceratese e Termoli, i padroni di casa hanno subito un gol a inizio ripresa, con la reazione dei giocatori che si è rivelata minima. La vittoria consente al Termoli di avvicinarsi ai playout, mentre la Maceratese appare spenta e i tifosi hanno rivolto loro contestazioni. La formazione della Maceratese ha schierato un 4-2-3-1, con alcune sostituzioni durante la partita.

maceratese 0 termoli 1 MACERATESE (4-2-3-1): Gagliardini; Perini, Morganti (6’ st Osorio), Siniega, Mastrippolito (37’ st Cirulli); Nasic (1’ st De Angelis), Ambrogi; Gagliardi, Marras, Papa (6’ st Ciattaglia); Ciabuschi. A disp.: Cusin, Lucero, Arbusti, Ruani, Gironella. All. Possanzini. TERMOLI (3-5-1-1): Iannaccone; Thiane (37’ st Staffa), Biguzzi, Magnani; De Risio, Hisay (40’ st Galdo), Ceesay (13’ Avolio), Colarelli, Colabella; Mercuri, Romano (25’ st Marsico). A disp.: Troselj, Barone, Giandomenico, Toffolo, Pepa. All. D’Adderio. Arbitro: Kurti di Mestre. Rete: 37’ Mercuri La Maceratese scherza con il fuoco e il rischio è di... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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