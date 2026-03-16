Passa il termoli la reazione e’ minima ora i playout sono vicini Maceratese spenta E i tifosi contestano

Nel match tra Maceratese e Termoli, i padroni di casa hanno subito un gol a inizio ripresa, con la reazione dei giocatori che si è rivelata minima. La vittoria consente al Termoli di avvicinarsi ai playout, mentre la Maceratese appare spenta e i tifosi hanno rivolto loro contestazioni. La formazione della Maceratese ha schierato un 4-2-3-1, con alcune sostituzioni durante la partita.

maceratese 0 termoli 1 MACERATESE (4-2-3-1): Gagliardini; Perini, Morganti (6’ st Osorio), Siniega, Mastrippolito (37’ st Cirulli); Nasic (1’ st De Angelis), Ambrogi; Gagliardi, Marras, Papa (6’ st Ciattaglia); Ciabuschi. A disp.: Cusin, Lucero, Arbusti, Ruani, Gironella. All. Possanzini. TERMOLI (3-5-1-1): Iannaccone; Thiane (37’ st Staffa), Biguzzi, Magnani; De Risio, Hisay (40’ st Galdo), Ceesay (13’ Avolio), Colarelli, Colabella; Mercuri, Romano (25’ st Marsico). A disp.: Troselj, Barone, Giandomenico, Toffolo, Pepa. All. D’Adderio. Arbitro: Kurti di Mestre. Rete: 37’ Mercuri La Maceratese scherza con il fuoco e il rischio è di... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Passa il termoli, la reazione e’ minima. ora i playout sono vicini. Maceratese spenta. E i tifosi contestano Articoli correlati La Goldengas passa a Pescara: ora i playoff sono più viciniAMATORI 75 GOLDENGAS SENIGALLIA 81 AMATORI: D’Agostino 6, Izzo 14, Fabris, Cocco 25, Morigi 1, Porfilio, Tusuni 4, Bertoni 10, Lazzari 15, Mazzilli... La Maceratese riceve il Termoli: "Ci attende una gara fondamentale""Sono stati giorni in cui abbiamo lavorato sodo e ci siamo preparati al meglio in vista della fondamentale gara per la salvezza contro il Termoli". Tutto quello che riguarda Passa il termoli la reazione e' minima... Temi più discussi: Maceratese ko nello scontro salvezza: il Termoli passa all’Helvia Recina. Possanzini contestato rischia l’esonero; SERIE D. Maceratese ko all’Helvia Recina: il Termoli passa 1-0; 22° Trofeo Italia Msp Kung Fu Sanda-Semisanda a Termoli; Granchio blu come l'astice: la ricerca all’Alberghiero di Termoli. Urso svetta e la Vigor riprende tutto a TermoliSERIE D - Capocciata dopo il vantaggio iniziale di Romano. Pari d'oro però per la trippa di Clementi Siamo al 76’, la Vigor Senigallia è sotto 1-0 a Termoli, Beu mette il pallone al centro dalla ... youtvrs.it Il Termoli vince 1-0 lo scontro salvezza di MacerataI giallorossi si impongono nelle Marche. Decisivo il gol di Mercuri nel primo tempo che vale l'aggancio in classifica ... rainews.it Se passa il sì al referendum carriere di giudici e pm saranno separate. Cosa vuol dire in concreto Lo spiega a Fanpage.it la professoressa Carla Bassu, docente di diritto costituzionale comparato presso l’università di Sassari: https://fanpa.ge/4JlWD - facebook.com facebook La squadra di Gasperini passa in vantaggio al 7’ grazie al calcio di rigore procurato da El Shaarawy e trasformato dall’attaccante olandese. Il Como prova a reagire con Nico Paz e Ramon, ma senza trovare il gol #CorrieredelloSport #ComoRoma #Malen x.com