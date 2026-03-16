Pasquetta vegetariana o vegana | menù facili e gustosi per tutti

Per la Pasquetta di quest'anno, molte persone scelgono di seguire un menù vegetariano o vegano, preferendo ricette semplici e saporite. Sono stati condivisi vari suggerimenti per piatti facili da preparare, ideali per chi desidera gustare una giornata all’aperto senza rinunciare al buon cibo. La tradizione della grigliata si combina con opzioni senza carne, offrendo alternative per tutti i gusti.

Ecco un menù totalmente vegano e alcune proposte vegetariane per vivere in armonia le festività e le grigliate tra amici C'è chi aspetta la Pasquetta esclusivamente per la prima grigliata dell'anno: una giornata all'insegna dell'allegria, dedicata agli amici e che prevede generalmente una scorpacciata di cibo alla brace. Non tutti, tuttavia, amano mangiare il tradizionale agnello e, più in generale, la carne o prodotti di origine animale. L'alimentazione vegetariana o vegana è infatti ormai diventata un vero e proprio stile di vita che coinvolge non solo le scelte fatte a tavola, ma che ha risvolti importanti sulle scelte di vita quotidiana delle persone. 🔗 Leggi su Today.it

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