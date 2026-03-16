Per la Pasquetta del 2026, si svolgerà di nuovo l’eco-escursione sul Vesuvio, un evento pensato per tutti gli appassionati di natura e camminate. L’attività si terrà nel Lunedì in Albis e prevede un percorso di trekking con attenzione alla sostenibilità ambientale, offrendo ai partecipanti viste panoramiche spettacolari durante l’escursione. L’iniziativa si ripete anche quest’anno, coinvolgendo tanti appassionati.

Tempo di lettura: 3 minuti Anche quest’anno si rinnova la tradizione del Lunedì in Albis sul Vesuvio, un appuntamento speciale per trascorrere Pasquetta 2026 nella natura, tra trekking, sostenibilità e panorami spettacolari. Lunedì 6 aprile 2026 torna infatti l’attesa eco-escursione di Pasquetta sul Vesuvio, una suggestiva passeggiata organizzata dall’associazione di promozione sociale Vesuvio Natura da Esplorare e dall’associazione culturale Econote. L’iniziativa propone un’esperienza di trekking sostenibile nel cuore del Parco Nazionale del Vesuvio, su uno dei sentieri più verdi e affascinanti dell’area protetta. Pasquetta 2026 sul Vesuvio: trekking nella natura. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Pasquetta 2026: torna l’eco-escursione sul Vesuvio adatta a tutti

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