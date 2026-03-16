Pas diventa il primo estill educational affiliate in italia | il primato va a Palermo

Una scuola di Palermo ha raggiunto un traguardo importante nel settore delle arti sceniche, diventando la prima in Italia a ricevere la designazione di Estill Educational Affiliate da Estill Voice International. Pas – Performing Arts School – ha ottenuto questo riconoscimento e si colloca ora come punto di riferimento nel panorama educativo italiano nel campo delle tecniche vocali.

Una scuola palermitana conquista un primato nazionale nel mondo delle arti sceniche. Pas – Performing Arts School - con sede a Palermo, ha ottenuto da Estill Voice International la designazione di Estill Educational Affiliate, diventando la prima istituzione in Italia a ricevere questo riconoscimento ufficiale. Il riconoscimento, conseguito nel 2025, certifica che PAS è oggi l'unica scuola italiana autorizzata a insegnare il metodo Estill Voice Training® all'interno di un curriculum strutturato, con il pieno avallo dell'ente internazionale che ne governa la diffusione nel mondo. Un risultato senza precedenti per il panorama della formazione artistica italiana, che colloca Palermo al centro di una rete internazionale di eccellenza nel settore. 🔗 Leggi su Palermotoday.it Articoli correlati Comunicato Stampa: Il Kimbo Training Center diventa il primo e unico LAGS Certification Point del Sud ItaliaIl LAGS sta per “Latte Art Grading System” ed è un sistema strutturato a livello mondiale che certifica le capacità dei baristi valutandone la... Palermo ospita Italia Nomad Fest: a Villa Niscemi il primo festival nazionale dedicato ai nomadi digitaliIn Iran siamo solo al "primo tempo" della guerra? Cosa vuole davvero Trump Il lavoro che non ha più un indirizzo fisso, le persone che si spostano...