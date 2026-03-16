Parole d’ombra e di luce venerdì 20 marzo alle 21,15 alla sala La Nonziata

Venerdì 20 marzo alle 21,15 presso la sala La Nonziata si terrà lo spettacolo “Parole d’ombra e di luce”. L’evento, a cura di Leonello Rabatti e patrocinato dal comune di San Giovanni Valdarno, proporrà recitazioni poetiche interpretate al buio, illuminate solo da torce e candele. L’iniziativa coinvolge il pubblico in un’esperienza sensoriale unica, combinando poesia e atmosfere suggestive.

Arezzo, 16 marzo 2026 – Recitazioni poetiche al buio, al lume di torcia e di candela a cura di Leonello Rabatti con il patrocinio del comune di San Giovanni Valdarno. Venerdì 20 marzo la Sala La Nonziata di San Giovanni Valdarno ospiterà un appuntamento dedicato alla poesia e alla forza evocativa della parola. Con il patrocinio del Comune di San Giovanni Valdarno andrà in scena “Parole d’ombra e di luce. Recitazioni poetiche al buio, al lume di torcia e di candela”, una proposta culturale che invita il pubblico a vivere la letteratura in una dimensione sensoriale e immersiva, lontana dai ritmi e dalle distrazioni della comunicazione contemporanea. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Parole d’ombra e di luce, venerdì 20 marzo alle 21,15 alla sala La Nonziata Articoli correlati Colleferro. “Il Custode del coraggio: Paolo Borsellino negli occhi di suo figlio”. Al Teatro comunale Vittorio Veneto Venerdì 20 Marzo alle ore 21COLLEFERRO – Sarà in scena Venerdì 20 Marzo alle ore 21 al Teatro Comunale Vittorio Veneto di Colleferro lo spettacolo teatrale “Il Custode del... RAI3: “La Biblioteca dei sentimenti” venerdì 16 gennaio alle 15:20Una conversazione intima e profonda con una delle grandi protagoniste del nostro spettacolo: Romina Power. Altri aggiornamenti su Parole d'ombra e di luce venerdì 20... Discussioni sull' argomento Volantone. L’Ultima Cena di Duccio - Comunione e Liberazione; Elio Pagliarani, il poeta che cantava il lavoro all'ombra del Duomo. I Ching letti alle feste, l'incontro con il giovanottone Craxi; Dalla macelleria al ristorante stellato: all’ombra dell’Etna, la storia di una famiglia; Amleto, Moscato, Ludeno. Appunti su un attore. Parole d’ombra e di luce, venerdì 20 marzo alle 21,15 alla sala La NonziataRecitazioni poetiche al buio, al lume di torcia e di candela a cura di Leonello Rabatti con il patrocinio del comune di San Giovanni Valdarno ... lanazione.it "Voglio vivere così", l'omaggio in musica e parole a Vittorio Adoni: domani l'intervista all'autore e regista Marco Caronna x.com Il nipote di Enrica Bonaccorti ha voluto salutarla con parole semplici ma piene d’amore: “Sei e sarai per sempre la migliore nonna al mondo.” Un messaggio che racconta un legame profondo, fatto di affetto quotidiano, di gesti silenziosi e di ricordi che resteran - facebook.com facebook