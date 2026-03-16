Parma Pellegrino il dominatore dell’aria | i colpi di testa dell’argentino sono l’arma in più! Il dato impressionante

A Parma, Pellegrino si distingue come protagonista nel reparto offensivo grazie ai suoi colpi di testa. I dati mostrano che le sue capacità aeree rappresentano un elemento chiave per la squadra, contribuendo in modo deciso alle azioni offensive. Il suo impatto si nota chiaramente all’interno del campo, dove si conferma come uno dei punti di forza del Parma.

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