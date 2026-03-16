Parma forza i garage in zona San Leonardo ma viene beccato dai condomini | inseguito e bloccato

A Parma, un giovane di 28 anni del Gambia è stato denunciato dalla Polizia dopo aver tentato di forzare alcuni garage nella zona di San Leonardo. Durante l’intervento, è stato inseguito e bloccato dai condomini, che hanno chiamato le forze dell’ordine. La refurtiva, recuperata, è stata restituita alla proprietaria.

Una denuncia e un furto aggravato sventato il bilancio dell’operazione condotta dalla Polizia di Stato nella notte tra il 14 e il 15 marzo a Parma. Un 28enne originario del Gambia, già noto alle forze dell’ordine per precedenti specifici contro il patrimonio, è stato individuato e fermato dopo aver tentato di introdursi in due garage di un condominio nella zona San Leonardo. La fonte della notizia Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’intervento è scaturito da una segnalazione giunta alla Sala Operativa che ha permesso agli agenti di recarsi tempestivamente sul luogo del furto in atto. La presenza delle volanti in zona ha consentito di cogliere il sospettato poco dopo il reato e di recuperare parte della refurtiva. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Parma, forza i garage in zona San Leonardo ma viene beccato dai condomini: inseguito e bloccato Articoli correlati Jannik Sinner bloccato dai crampi e in difficoltà con Spizzirri, ma il match viene sospeso!Si sta trasformando in un incubo il match di terzo turno degli Australian Open per Jannik Sinner, ma il numero due del mondo potrebbe aver appena... Leggi anche: Inseguito e bloccato dai carabinieri: 35enne arrestato con 48 dosi di cocaina