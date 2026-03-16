Paperdi Juvecaserta tra assenze e acciacchi | Jesi vince 86-78

La Paperdi Juvecaserta ha perso contro Jesi 86-78 nel recupero della X giornata di Serie B Nazionale. La squadra campana ha affrontato la partita con diverse assenze e acciacchi, mentre Jesi ha mantenuto il vantaggio per tutta la partita. I bianconeri hanno tentato di recuperare nel finale, ma non sono riusciti a invertire il risultato. La gara si è svolta al PalaTriccoli di Jesi.

Tempo di lettura: 3 minuti La Paperdi Juvecaserta esce sconfitta dal PalaTriccoli di Jesi con il punteggio di 86-78 nel recupero della X giornata di ritorno del campionato di Serie B Nazionale, al termine di una gara nella quale i bianconeri hanno provato fino all’ultimo a rientrare nel punteggio. Senza Nobile e Sperduto, con D’Argenzio e Vecerina mandati in campo solo all’ultimo momento, ma non certo nelle loro migliori condizioni, era oggettivamente difficile per i bianconeri passare sul campo di una General Contractor Jesi tesa a raggiungere il risultato minimo dei playin dopo essere partita con grandi ambizioni. Sul risultato finale ha certamente fatto la differenza il tiro dalla distanza: 1439 (36%) per i marchigiani, 321 (14%) per i bianconeri nonostante tanti tiri aperti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Paperdi Juvecaserta, tra assenze e acciacchi: Jesi vince 86-78 Articoli correlati Paperdi Juvecaserta, si recupera la decima giornata: trasferta a JesiTempo di lettura: 4 minutiCampionato fermo per consentire la disputa delle final four di Coppa Italia, in programma oggi e domani a Rimini, ma non... Paperdi Juvecaserta pronta al recupero contro Jesi: obiettivo riscatto e continuitàAl PalaTriccoli la squadra di coach Lardo affronta la General Contractor Jesi per la X giornata di ritorno, tra assenze fisiche e voglia di... Contenuti e approfondimenti su Paperdi Juvecaserta Temi più discussi: Paperdi Juvecaserta pronta al recupero contro Jesi: obiettivo riscatto e continuità; Amaro ritorno dalla Toscana per la Juvecaserta: Chiusi vince 83-81, ma i bianconeri lottano fino alla fine; La Juvecaserta continua a perdere pezzi, Jesi ne approfitta e domina i bianconeri; Paperdi Juvecaserta si recupera la decima giornata | trasferta a Jesi. Serie B - Recupero 10a: la Paperdi Caserta lascia i due punti a JesiLa Paperdi Juvecaserta esce sconfitta dal PalaTriccoli di Jesi con il punteggio di 86-78 nel recupero della X giornata di ritorno del campionato di Serie B Nazionale, al termine di una gara ... pianetabasket.com La Juvecaserta impegnata a Chiusi dopo una pausa di due settimaneDopo due settimane di sosta torna in campo la Paperdi JuveCaserta 2021, impegnata in trasferta domani, domenica, alle 18:00 sul campo dell’Umana San Giobbe Chiusi nella gara valida per il trentunesimo ... casertanews.it Ventiquattresima puntata della stagione 2025-26 di Cestisticamente Parlando in vista della trasferta della Paperdi JuveCaserta contro la General Contractor Jesi. Ospite ai nostri microfoni l'assistant coach bianconero Fabio Farina. - facebook.com facebook