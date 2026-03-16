Il Vicenza torna in Serie B dopo quattro anni grazie a un campionato dominato. La squadra ha festeggiato con dieci simboli, tra cui Paolo Rossi e Baggio, e ha ricordato il palo colpito al Menti. La promozione è stata ufficializzata con una partita conclusa con successo, segnando il ritorno in categoria dopo un lungo periodo.

Per celebrare il ritorno del Lanerossi Vicenza in Serie B dopo quattro anni di assenza, abbiamo scelto di stilare una Top 10 di personaggi che hanno fatto la storia del club. Da Baggio a Paolo Rossi, ci sono i campioni, ma non mancano un gatto e un palo, sì, quello. Lo chiamavano Cina, per via degli occhi stretti, da orientale. Il 5 giugno 1983 contro il Piacenza in C1 il Vicenza fece entrare un ragazzo di 16 anni, coi riccioli lunghi e vaporosi, di cui tutti dicevano meraviglie. Era un vicentino di campagna, arrivava da Caldogno, qualche anno prima, da bambino, la domenica pomeriggio sedeva sul ferro della bicicletta di suo padre e insieme da casa partivano per andare allo stadio, a vedere il Real Vicenza di Paolino Rossi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Paolo Rossi, Baggio, la Coppa Italia e... il Palo del Menti! Dieci simboli del Vicenza che torna in B

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