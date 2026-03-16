La Spezia si è svegliata con la notizia della morte di Paolo Pazzaglia, ex candidato sindaco della città, che è stato trovato morto in auto. Pazzaglia aveva 52 anni e la scoperta ha suscitato grande attenzione nella comunità locale. La polizia sta effettuando i rilievi per chiarire le circostanze del decesso. La notizia ha immediatamente fatto il giro della città.

Chi era Paolo Pazzaglia, ex candidato sindaco della Spezia. La Spezia si è svegliata con una notizia che ha subito fatto il giro della città. Paolo Pazzaglia, imprenditore e più volte candidato sindaco alle amministrative spezzine, è stato trovato morto all’interno della sua auto lungo la strada litoranea che collega la città alle Cinque Terre. Aveva 52 anni. Pazzaglia era noto nella vita pubblica locale per la sua attività politica con la lista civica “Spezia al Centro”, con cui si era candidato alla guida del Comune nelle elezioni amministrative del 2017 e del 2022. Negli ultimi mesi aveva anche fatto sapere di voler tornare in campo in vista delle amministrative del 2027. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Paolo Pazzaglia trovato morto in auto alla Spezia: l’ex candidato sindaco aveva 52 anni

Articoli correlati

Paolo Pazzaglia, l’ex candidato sindaco della Spezia trovato morto all’interno della sua autoLa Spezia, 16 marzo 2026 – L’ex candidato sindaco alle amministrative della Spezia del 2022 Paolo Pazzaglia è stato trovato morto all’interno della...

Paolo Pazzaglia, candidato sindaco della Spezia trovato morto all’interno della sua autoLa Spezia, 16 marzo 2026 – L’ex candidato sindaco alle amministrative della Spezia del 2022 Paolo Pazzaglia è stato trovato morto all’interno della...

Paolo Pazzaglia, trovato morto l'ex candidato sindaco di La Spezia: era stato indagato per stalking

Una raccolta di contenuti su Paolo Pazzaglia

Trovato morto il candidato sindaco Paolo Pazzaglia: è gialloRecentemente il suo nome era balzato alle cronache per un caso giudiziario, che lo vedeva indagato con l’ipotesi di reato di atti persecutori e diffamazione ... msn.com

La Spezia, trovato morto il candidato sindaco Paolo Pazzaglia: indagini aperteDrammatico ritrovamento lungo la strada litoranea, trovato morto candidato sindaco a La Spezia: indagini in corso sulle cause del decesso. notizie.it