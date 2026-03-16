Paola accoglie il ministro | scuola e democrazia al centro

Martedì 17 marzo 2026, a Paola si terrà un evento con il ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara, che incontrerà rappresentanti delle istituzioni nazionali e del settore scolastico calabrese. La città ospiterà questa occasione di confronto, con l’obiettivo di discutere temi legati alla scuola e alla democrazia. L’evento si svolgerà in un contesto di accoglienza da parte di Paola.

Martedì 17 marzo 2026, la città di Paola diventerà il fulcro di un incontro tra le istituzioni nazionali e il tessuto scolastico calabrese con l’arrivo del ministro dell’Istruzione e del Merito Giuseppe Valditara. La giornata sarà scandita da una visita presso l’Istituto Superiore San Francesco di Paola seguita da un dibattito pubblico sull’auditorium Sant’Agostino dedicato al referendum sulla giustizia. Non si tratta di una semplice cerimonia di protocollo, ma di un appuntamento che intreccia la formazione dei giovani con i grandi temi di democrazia e diritto. Il programma prevede un incontro diretto tra il titolare del dicastero e gli studenti, per poi passare alla riflessione collettiva su questioni costituzionali di interesse nazionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Paola accoglie il ministro: scuola e democrazia al centro Articoli correlati CITOFONARE RAI2 RADDOPPIA E ACCOGLIE UNA AMATA VIP AL FIANCO DI PAOLA PEREGOCitofonare Rai2 si prepara a tornare nel mezzogiorno della seconda rete della Tv di Stato con alcune importanti novità che vi sveliamo in anteprima...