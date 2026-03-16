Panico a Rossano vicino Cosenza 41enne attira un uomo fuori da un locale e gli spara addosso | l' epilogo

A Rossano, vicino Cosenza, un uomo di 41 anni ha attirato un altro fuori da un locale prima di sparargli addosso, provocando una ferita grave. La vittima è stata sottoposta a un intervento chirurgico d’urgenza. I Carabinieri hanno avviato immediatamente le indagini e hanno fermato il sospettato, che ora è sotto custodia.

Un fermo per tentato omicidio aggravato e detenzione di arma clandestina, questo il bilancio di un grave episodio avvenuto a Rossano (Cosenza). Un uomo di 41 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato sottoposto a provvedimento di fermo dopo che, nella giornata di ieri, avrebbe esploso due colpi di pistola contro un altro soggetto ferendolo gravemente. L’azione è stata coordinata dalla Procura della Repubblica di Castrovillari e condotta dai Carabinieri del Reparto Territoriale di Corigliano Rossano. Tentato omicidio a Rossano Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri tutto è iniziato intorno alle 13 di ieri, quando nel centro urbano di Rossano (Cosenza), nei pressi di un locale pubblico di via P. 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Panico a Rossano vicino Cosenza, 41enne attira un uomo fuori da un locale e gli spara addosso: l'epilogo Articoli correlati Uomo in fin di vita dopo una spedizione punitiva a Corigliano Rossano vicino Cosenza, due arrestiDue cittadini stranieri sono stati arrestati per lesioni aggravate dopo un’aggressione avvenuta la sera del 15 gennaio in un esercizio pubblico... Ferma medico fuori dall’ospedale e gli spara: caccia all’uomoEpisodio gravissimo fuori da una casa di comunità a Cernusco sul Naviglio, alle porte della Brianza.