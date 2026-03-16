Palmeri | Dopo Inter-Juve nessuno vuole essere quello che favorisce i nerazzurri

Dopo la partita tra Inter e Atalanta, il giornalista Tancredi Palmeri ha analizzato gli episodi arbitrali, concentrandosi in particolare sul rigore non assegnato all’Inter. Palmeri ha dichiarato che, dopo l’incontro, nessuno desidera essere quello che favorisce i nerazzurri. La discussione si è focalizzata sugli errori arbitrali più discussi della partita senza entrare in dettagli sulle motivazioni o sulle conseguenze.

Palmeri. Al termine della sfida tra Inter e Atalanta, il giornalista Tancredi Palmeri ha commentato gli episodi arbitrali più discussi della gara, soffermandosi in particolare sul rigore non concesso ai nerazzurri. Secondo Palmeri si tratta di un errore evidente, destinato inevitabilmente ad alimentare polemiche. Nel suo intervento il giornalista ha parlato apertamente di un episodio “ clamoroso “, facendo riferimento al contatto su Davide Frattesi che, a suo giudizio, avrebbe meritato la massima punizione. Palmeri ha criticato soprattutto la gestione dell’episodio da parte dell’arbitro Gianluca Manganiello: “ Non può non vederlo l’arbitro “, ha dichiarato. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

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