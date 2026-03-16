Pallavolo femminile che entusiasmo al Bigi ll derby al Campagnola vince lo spettacolo

Al Bigi si è disputato un derby emozionante tra le squadre di pallavolo femminile, con il risultato finale che ha visto la vittoria in quattro set della squadra ospite, che ha conquistato il match con parziali di 18-25, 25-18, 21-25 e 27-29. In campo, sono state particolarmente incisive alcune giocatrici, tra cui Migliore con 21 punti e Benedetti con 15. La partita ha offerto un grande spettacolo ai tifosi presenti.

FOS CVR REGGIO 1 TIRABASSI E VEZZALI 3 (18-25 25-18 21-25 27-29) FOS CVR: Balconati 10, Benedetti 15, Moiran 10, Migliore 21, Brunfranco 8, Maggiali 3, Ronzoni (1L), Cioni (2L); Fronza 7, Spagnuolo; n.e. Odorici, Rossi, Boni, Ferrari. All. Ghibaudi. TIRABASSI E VEZZALI CAMPAGNOLA: Frangipane 6, Migliorini 12, Muzi 19, Mescoli 20, Secciani 9, Aluigi 4, Bici (1L), Giannelli, Ndiaye 3, Gruda 1; n.e. Bonato (2L), Guastella. All. Baraldi. Note: spettatori 1000 circa. Durata set 28’, 30’, 30’ 38’, totale 2h.6’. CVR: ace 9, battute sbagliate 10, muri 11, errori avversari 27. Tirabassi ace 4, battute sbagliate 13, muri 18, errori avversari 23. Se... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Pallavolo femminile, che entusiasmo al Bigi ll derby al Campagnola, vince lo spettacolo Articoli correlati Derby al PalaBigi: il ritorno della pallavolo femminileIl PalaBigi di Reggio Emilia si prepara ad accogliere domenica 15 marzo alle 17:00 il derby di Serie B1 femminile tra Fos Cvr e Osgb Campagnola. Leggi anche: Lo United cambia allenatore (Carrick per Amorim) e vince il derby: 2-0 al City che non tira mai in porta Altri aggiornamenti su Pallavolo femminile Temi più discussi: Final Four di Coppa Calabria al via: da casa Puliservice parla la giovane Giulia Scibilia · ilreggino.it; Il Gran Prix giovanile fa tappa a Sarzana: in campo entusiasmo e divertimento; Numia Vero Volley Milano stellare al Pala BigMat: superata 0-3 Scandicci in Gara 1 di Semifinale. Fersino-Lanier da sogno; Luigi Ferraro torna alla Pallavolo Grosseto: un percorso di crescita fatto di ambizione e grandi sfide. Pallavolo, Coppa Calabria. Rossano da spettacolo, travolge Cutro e vola in finaleUna Pallavolo Rossano spettacolare, solida e dominante conquista con pieno merito la finale della Coppa Calabria di Serie C femminile. Sul parquet del Palacalafiore di Reggio Calabria, le bizantine ha ... cn24tv.it Sestito (Fipav): weekend strepitoso al PalaCalafiore. Con Domotek Reggio sta tornando protagonista nel volleyUn fine settimana da incorniciare per la pallavolo calabrese. Il PalaCalafiore di Reggio Calabria è stato il cuore pulsante della disciplina ed ha richiamato tantissimi appassionati. Il presidente del ... strettoweb.com Lega Pallavolo Serie A Femminile. Ditonellapiaga · Sì lo so. MATCHPOINT CHIERI Ecco il punto dal campo con cui @chieri76 ha chiuso in tre set la partita dei Playoff Challenge contro Macerata #volley #playoffchallenge #volleyball #pallavolo - facebook.com facebook Pallavolo Tunisia - Alessandra Campedelli alla guida della nazionale femminile del paese africano x.com