Paliano ritrovamenti archeologici a Zancati Vecchio | appello per tutelare l’area e ridurre il fotovoltaico

A Paliano, nell’area di Zancati Vecchio, sono stati scoperti reperti archeologici durante le prime indagini per un impianto fotovoltaico. L’interesse delle autorità sulla zona aumenta, mentre si chiede di tutelare il sito e di ridimensionare l’intervento energetico. La questione riguarda la salvaguardia dell’area e l’impatto delle installazioni solari sul patrimonio storico.

Opposizione, associazioni e comitati chiedono nuovi scavi e valorizzazione del sito dove sono emersi “numerosi reperti”. L’archeologo Viti: possibile legame con la città volsca di Ecetra. Il tema era stato già approfondito durante un incontro pubblico organizzato a Paliano lo scorso 31 gennaio, nel quale sono stati illustrati i primi elementi emersi dalle fonti storiche e dagli studi sull’area. In quell’occasione l’archeologo Guglielmo Viti ha presentato anche una possibile ipotesi storica – ancora tutta da verificare – che collegherebbe la zona di Zancati Vecchio alla mitica città volsca di Ecetra. Solo successivamente a queste iniziative l’Amministrazione comunale ha incontrato il soprintendente Alessandro Betori per fare il punto sui rinvenimenti. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

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