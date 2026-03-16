Nel 1948, nel contesto della Palestina, si sono verificati eventi segnati da violenze e sfollamenti di massa. Testimoni e fonti riferiscono che il terrore è stato utilizzato come strumento per espellere la popolazione araba dalla regione. Sono state registrate azioni di forze militari e gruppi armati coinvolti in operazioni di sgombero e scontri armati che hanno portato a numerosi abbandoni di villaggi e città.

“Era necessario il terrore per cacciare gli arabi”. Con queste parole si apre un lungo articolo pubblicato da Haaretz che analizza nuovi documenti relativi al 1948, l’anno della Nakba, quando centinaia di migliaia di palestinesi furono espulsi dalle loro case durante la nascita dello Stato di Israele. L’inchiesta è molto articolata e ricca di materiali d’archivio: impossibile sintetizzarne tutti i contenuti, per cui rimandiamo al testo integrale sugli orrori consumati allora, che la storia ha evitato di raccontare nella loro drammaticità. Lo stesso giornale, in un articolo successivo, fa però una precisazione importante: i palestinesi in realtà li hanno raccontati, eccome, e molto prima che questi documenti emergessero dagli archivi israeliani. 🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Palestina: 1948, l’anno degli orrori

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