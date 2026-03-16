Palermo-Juve Stabia martedì 17 marzo 2026 ore 19 | 00 | formazioni quote pronostici

Martedì 17 marzo 2026 alle 19:00 si gioca il match tra Palermo e Juve Stabia, nel turno 31 di serie B. Il Palermo è allenato da Inzaghi, mentre la Juve Stabia è guidata da Abate. Le formazioni delle due squadre sono state annunciate e si attendono i pronostici per questa partita.

Turno numero 31 di serie B che si apre con il Palermo di Inzaghi impegnato in casa contro la Juve Stabia di Abate. Una gara definita sfortunata dall’allenatore rosanero, ma in cui il Monza si è dimostrato più solido e bravo a sfruttare gli episodi a favore per portare il risultato a casa. Battaglia persa e con essa un pezzo di promozione diretta, ma. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Palermo-Juve Stabia (martedì 17 marzo 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronostici Articoli correlati Sampdoria-Palermo (martedì 10 febbraio 2026 ore 19:00): formazioni, quote, pronosticiRimane sempre una partita di cartello quella tra la Sampdoria di Gregucci e il Palermo di Inzaghi, anche se i blucerchiati sono attualmente in lotta... Bari-Juve Stabia (sabato 17 gennaio 2026 ore 19:30): formazioni, quote, pronosticiSettimana difficile in casa Bari con la decisione della società di confermare il tecnico Vincenzo Vivarini nonostante i risultati pessimi,... Contenuti e approfondimenti su Palermo Juve Stabia martedì 17 marzo... Temi più discussi: Palermo - Juve Stabia in Diretta Streaming | DAZN IT; Palermo-Juve Stabia: biglietti gratuiti per le associazioni di volontariato; Serie B, il Monza travolge il Palermo ma il Venezia pareggia e non decolla; Juve Stabia - Carrarese in Diretta Streaming | DAZN IT. Guida alla 31ª giornata di Serie B: apre Palermo-Juve Stabia, la Samp va a CarraraPer il Venezia capolista il derby col Padova. Il Monza in casa della Reggiana, occhio anche a Catanzaro-Modena. Nel Cesena, l'esordio di Cole in panchina ... tuttosport.com Palermo-Juve Stabia, le quote dei bookmaker: rosanero favoriti al BarberaLe quote dei bookmaker per Palermo-Juve Stabia: rosanero favoriti al Barbera con il segno 1 intorno a 1.60. Tutte le quote dei principali operatori. ilovepalermocalcio.com Palermo, tegola Ranocchia: contro la Juve Stabia serve una nuova regia - facebook.com facebook Guida alla 28ª giornata di #SerieB: Samp in casa Juve Stabia, il Palermo ospita il Mantova x.com