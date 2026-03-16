Palermo 18 marzo | De Luca svela il piano

Da ameve.eu 16 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Palermo, il 18 marzo, Cateno De Luca annuncerà i punti principali del Governo di Liberazione. L’evento rappresenta un momento importante per l’isola, con la presentazione di un progetto che coinvolge direttamente il politico e le sue proposte. La conferenza si svolgerà in una sede ancora da definire e attirerà l’attenzione di molti osservatori e operatori del settore.

Un appuntamento cruciale per il futuro dell’isola si profila a Palermo, dove Cateno De Luca presenterà i pilastri del Governo di Liberazione. La conferenza stampa è fissata per mercoledì 18 marzo 2026 alle 9.30 nella Sala Gialla Piersanti Mattarella, all’interno del Palazzo dei Normanni. L’iniziativa mira ad aprire una nuova fase di confronto sulle prospettive di cambiamento L’evento non sarà una semplice presentazione, ma un momento di approfondimento sui temi politici e istituzionali che riguardano l’Assemblea Regionale Siciliana. Il percorso tracciato punta a ridefinire gli obiettivi politici attraverso un dialogo strutturato. Si tratta di un tentativo di superare le narrazioni semplificate sulla crisi regionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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