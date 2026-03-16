Palermo 18 marzo | De Luca svela il piano

A Palermo, il 18 marzo, Cateno De Luca annuncerà i punti principali del Governo di Liberazione. L’evento rappresenta un momento importante per l’isola, con la presentazione di un progetto che coinvolge direttamente il politico e le sue proposte. La conferenza si svolgerà in una sede ancora da definire e attirerà l’attenzione di molti osservatori e operatori del settore.

Un appuntamento cruciale per il futuro dell’isola si profila a Palermo, dove Cateno De Luca presenterà i pilastri del Governo di Liberazione. La conferenza stampa è fissata per mercoledì 18 marzo 2026 alle 9.30 nella Sala Gialla Piersanti Mattarella, all’interno del Palazzo dei Normanni. L’iniziativa mira ad aprire una nuova fase di confronto sulle prospettive di cambiamento L’evento non sarà una semplice presentazione, ma un momento di approfondimento sui temi politici e istituzionali che riguardano l’Assemblea Regionale Siciliana. Il percorso tracciato punta a ridefinire gli obiettivi politici attraverso un dialogo strutturato. Si tratta di un tentativo di superare le narrazioni semplificate sulla crisi regionale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Palermo, 18 marzo: De Luca svela il piano Articoli correlati Palermo svela i segreti de “I Beati Paoli”: un viaggio al femminilePalermo si prepara a svelare un itinerario inedito tra i suoi vicoli, ripercorrendo le storie delle donne che hanno popolato le pagine del romanzo “I... Elezioni Salerno, Vincenzo De Luca ha il suo piano: 6 liste senza Pd. Dentro Socialisti e qualche VerdeA Salerno il Pd resta sospeso tra alleanza e rottura con De Luca, pronto a correre senza i Dem mentre il centrosinistra costruisce una coalizione... Una raccolta di contenuti su Palermo 18 marzo De Luca svela il piano Temi più discussi: Viareggio Cup: l’Under 18 Serie D con l’Athletic Palermo per il 1^posto del girone; Palermo: giornata seminariale La vulnerabilità: profili etico-giuridici; Palermo, Semiramide al Teatro Massimo dall'11 marzo; Wim Wenders sceglie di nuovo Palermo, si gira il film Anime trasparenti: i set e i divieti alle auto. Sicilia, mercoledì Cateno De Luca illustrerà i contenuti e gli obiettivi del Governo di LiberazioneMercoledì 18 marzo 2026, alle ore 9.30, presso la Sala Gialla Piersanti Mattarella di Palazzo dei Normanni a Palermo, si terrà una conferenza stampa in occasione dell’iniziativa Governo di Liberazion ... strettoweb.com Vampe di San Giuseppe, la Rap rimuove 50 t di legno in una settimana a PalermoA due giorni dalle cosiddette vampe di San Giuseppe, previste dalla tradizione palermitana la sera del 18 marzo ma vietate, torna a salire la tensione in città per i falò, che vengono organizzati senz ... ansa.it Sull'atto deplorevole intervengono anche il Sindaco di #Palermo Roberto Lagalla e l'Assessore all'ambiente Pietro Alongi: "Grande solidarietà agli #impiegati della #Rap e alle loro famiglie e forte condivisione all' impegno di contrasto e ad ogni forma di illegal - facebook.com facebook Oggi a Palermo all’Assemblea di Coldiretti, un momento importante di confronto con il mondo agricolo italiano. Negli ultimi mesi l’Italia ha ottenuto in Europa risultati concreti. Continuiamo su questa strada. Complimenti al ministro Lollobrigida. x.com