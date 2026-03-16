Palazzina in fiamme a Catania | poliziotti delle volanti fanno evacuare tutti ma rimangono intossicati

A Catania, una palazzina è andata in fiamme e gli agenti delle volanti sono intervenuti per evacuare gli abitanti. Durante il tentativo di verificare se ci fossero persone all’interno, i poliziotti sono entrati nell’edificio e hanno anche messo in sicurezza una bombola di gas Gpl. Dopo aver operato, sono rimasti intossicati a causa del fumo.

Gli agenti sono entrati nell’abitazione da cui è partito l’incendio per verificare la presenza di altre persone e hanno messo in sicurezza anche un bombola di gas Gpl rimanendo intossicati. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Fanno evacuare palazzo in fiamme a Catania, poliziotti intossicati dal fumoVigili del fuoco del comando provinciale di Catania sono intervenuti per un incendio divampato al primo piano di un edificio di via America, nel... Incendio a Marconi: fiamme in un b&b, tre intossicati. Evacuata palazzina di otto pianiPaura venerdì mattina a Roma, in zona Marconi, dove è divampato un incendio in un bed and breakfast. Tutto quello che riguarda Palazzina in fiamme a Catania... Temi più discussi: Incendio devasta una palazzina di due piani a Gallicano; Incendio in un condominio, morta una donna. Appartamenti evacuati, maxi-emergenza. Tredici persone intossicate; Grumello del Monte, incendio distrugge palazzina; Incendio a Civitavecchia, fiamme in un appartamento: morta una donna. Ferite altre 3. Catania, fiamme in una palazzina a Nesima: una parte dichiarata inagibile, poliziotti intossicatiI vigili del fuoco sono intervenuti prontamente evitando che si propagasse al resto dell’edificio e agli appartamenti vicini ... lasicilia.it In fiamme una palazzina a Catania: scatta l’intervento dei Vigili del fuocoVigili del fuoco - ImagoeconomicaVigili del fuoco - Imagoeconomica Incendio in una palazzina in ... msn.com INCENDIO E PAURA A CATANIA | Palazzina in fiamme, poliziotti intossicati leggi --> https://www.teleone.it/2026/03/16/incendio-e-paura-a-catania-palazzina-in-fiamme-poliziotti-intossicati/ - facebook.com facebook Un'antenna 5G - ora ben visibile sul tetto di una palazzina - scatena le polemiche a Castel San Pietro: gli inquilini si dicono «sorpresi e preoccupati». La sindaca: «C'era già». x.com