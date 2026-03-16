PalaSalerno in corso le opere di fondazione | pali trivellati fino a 25 metri

Sono in corso i lavori di fondazione per il nuovo palazzetto dello sport nella zona orientale della città. Gli operai stanno posando pali trivellati fino a 25 metri di profondità, segnando un passo importante nella costruzione. Le attività sono attualmente in fase di avanzamento, con interventi mirati a preparare la struttura per le prossime fasi di realizzazione.

Il nuovo palazzetto sorgerà nella zona orientale di Salerno e rappresenta una delle opere più attese nel panorama dell’impiantistica sportiva cittadina Proseguono i lavori per la realizzazione del nuovo palazzetto dello sport nella zona orientale della città. Nel cantiere del futuro PalaSalerno è attualmente in corso una fase cruciale dell’intervento: quella relativa alle opere di fondazione.In questi giorni le imprese impegnate nel progetto stanno procedendo con la realizzazione dei pali trivellati profondi circa 25 metri, elementi strutturali fondamentali che garantiranno la stabilità dell’intera struttura. Si tratta di lavorazioni complesse, necessarie per consolidare il terreno e sostenere il peso del futuro impianto sportivo. 🔗 Leggi su Salernotoday.it Articoli correlati Inter Atalanta LIVE 1-0: Thuram sfiora l’incrocio dei pali dai 25 metri!di Alberto PetrosilliAppuntamento alle 15 a San Siro per Inter Atalanta, match valevole per la 29^ giornata di Serie A: seguilo live con noi Tutto... Maltempo, nevicate in corso fino a 900 metri. Valichi innevati. Nelle prossime ore scende la quota "fiocchi"Per gli amanti della neve, per sciare o fare una ciaspolata, già da domani - e per tutta l'Epifania - sarà possibile godersi un manto di neve corposo...