Il Chelsea ha ricevuto una sanzione record di 12,4 milioni di euro per pagamenti segreti effettuati durante il periodo di gestione di Abramovic. Oltre alla multa, la squadra è stata penalizzata con il blocco del mercato delle giovanili per nove mesi e una minaccia di ulteriori restrizioni. La decisione arriva in seguito a controlli ufficiali sulle pratiche economiche del club.

Il peggio, il Chelsea l’ha evitato solo perché ha "volontariamente denunciato violazioni delle regole di portata storica". La Premier League ha comunque comminato ai Blues la multa più alta nella storia della lega, per un totale di 12,4 milioni di euro, a cui si aggiungono il blocco di 9 mesi del mercato delle giovanili e una minaccia di sospendere gli affari della prima squadra alla prossima sanzione. La colpa del club di Stamford Bridge risale all’era Abramovic: tra il 2011 e il 2018, il club ha effettuato pagamenti segreti per oltre 54 milioni di euro ad agenti e "terze parti" coinvolti nei trasferimenti di alcuni dei giocatori più importanti nella storia dei Blues, da Eden Hazard a Samuel Eto’o. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Pagamenti segreti ai tempi di Abramovic, al Chelsea la sanzione-record di 12,4 milioni

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