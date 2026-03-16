Pacchi smarriti a Curno arriva la vendita anti-spreco | quando dove e come funziona

A Curno, in provincia di Bergamo, è stata avviata una vendita speciale di pacchi smarriti, una pratica che sta diventando sempre più diffusa in Italia. L’iniziativa permette di acquistare contenuti recuperati da pacchi non consegnati, offrendo un’alternativa alla dispersione di beni e riducendo gli sprechi. La vendita si svolge in determinati orari e si rivolge a chi desidera recuperare oggetti dimenticati o smarriti.

Bergamo, 16 marzo 2026 – La vendita alla “cieca” di pacchi smarriti è ormai una tendenza in Italia e riscuote sempre parecchio successo. Per questo, molto spesso vengono organizzati appuntamenti nei quali è possibile fare acquisti in modo originale piuttosto originale, ovvero senza conoscere il contenuto delle confezioni ma solo il peso, cui corrisponde un prezzo. Ma la merce da dove arriva? Si tratta di prodotti di ogni genere (tranne il cibo con scadenza, si intende) acquistati online ma mai consegnati o ritirati. Oggetti depositati nelle logistiche dei colossi web del delivery e destinati al macero, se non venissero reintrodotti sul mercato in modo alternativo e sostenibile. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Pacchi smarriti, a Curno arriva la vendita anti-spreco: quando, dove e come funziona Articoli correlati Shopping a sorpresa: torna a Marghera la vendita a peso di pacchi smarritiKing Colis torna alla Nave de Vero di Marghera con il suo format di shopping fuori dagli schemi. All'Omnia Center di Prato caccia all'affare con la vendita dei pacchi smarritiDal 2 all'8 marzo 2026, il centro commerciale OmniaCenter, a Prato, sarà la nuova destinazione per tutti gli appassionati di shopping... Approfondimenti e contenuti su Pacchi smarriti Pacchi SmarritiVivi l’esperienza più curiosa e sorprendente: la vendita di pacchi smarriti certificati. Dentro ogni pacco puoi trovare di tutto: articoli tech, moda, accessori, gadget… o magari qualcosa di ... ecodibergamo.it Shopping sostenibile: i pacchi smarriti diventano tesori a pesoPacchi misteriosi a peso: è la nuova frontiera dell'economia circolare che trasforma i resi dell'e-commerce in una caccia al tesoro sostenibile. Una startup francese in due anni ha rivoluzionato il ... ilmessaggero.it