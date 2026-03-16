A Firenze, le autorità stanno preparando il sistema di assistenza per garantire il diritto di voto alle persone con problemi di salute. La macchina organizzativa si attiva per assicurare che tutti possano partecipare al referendum senza difficoltà, considerando le necessità di chi ha bisogno di supporto durante la giornata elettorale. La preparazione riguarda l’intero territorio fiorentino e coinvolge diversi servizi dedicati.

FIRENZE – La macchina organizzativa per l’imminente tornata elettorale si mette in moto anche sul fronte dell’assistenza sanitaria. In vista del referendum costituzionale fissato per le giornate di domenica 22 e lunedì 23 marzo, l’ Azienda Usl Toscana Centro ha predisposto un piano specifico per tutelare la partecipazione democratica dei cittadini più vulnerabili. L’ente sanitario garantirà infatti l’emissione della speciale documentazione clinica indispensabile per accedere alle agevolazioni elettorali previste dalla normativa vigente. La misura si rivolge a tutti quegli elettori che, a causa della compromissione della capacità di deambulare o per la presenza di severi impedimenti di natura fisica, si trovano nell’impossibilità di esprimere la propria preferenza in maniera ordinaria e autonoma. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

© Corrieretoscano.it - Ostacoli di salute e partecipazione al referendum: come funziona l’assistenza al voto nell’area fiorentina

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