Oss 27enne propone massaggi alle anziane in casa di riposo a Treviso e ruba le loro fedi | hanno tra i 70 e i 94 anni
Un operatore socio-sanitario di 27 anni è stato sospettato di aver sottratto le fedi nuziali di cinque donne anziane, tutte tra i 70 e i 94 anni, residenti in una casa di riposo nel trevigiano. Secondo quanto riferito, l’uomo aveva proposto massaggi alle anziane direttamente nelle loro stanze. Le indagini sono in corso per chiarire i fatti.
Un Oss è sospettato di aver rubato le fedi nuziali a cinque anziane residenti in casa di riposo in provincia di Treviso. I gioielli sarebbero stati rivenduti ai compro oro. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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