Ospite di Fabio Fazio nella puntata del 15 marzo di Che Tempo Che Fa, Bebe Vio ha annunciato che lascerà la scherma per passare all’atletica. La campionessa azzurra ha raccontato i suoi problemi fisici, sottolineando, però, che si sente ancora giovane per continuare a fare sport. GUARDA LE FOTO Da Chiara Ferragni a Bebe Vio, tutte le celebrity all’evento Dior all’Opera di Roma. Non solo. Con Luciana Littizzetto al suo fianco, Bebe Vio ha raccontato anche un lontano episodio che le ha fatto capire l’importanza del parlare di disabilità: «Non avevo ancora le protesi, ero con mamma che mi spingeva in carrozzina, avevo le cicatrici. una mamma era dall’altro lato della strada con il bambino e gli ha detto: “non guardare”. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Ospite di Fabio Fazio a "Che Tempo Che Fa", Bebe Vio annuncia di lasciare la scherma per passare all'atletica. E non solo...

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Dopo anni di successi arriva la decisione: Bebe Vio lascia la scherma?La rivelazione arriva in diretta tv: Bebe Vio lascia la scherma e spiega le difficoltà fisiche degli ultimi tempi. L’annuncio durante l’intervista nel programma Che tempo che fa. notizie.it

Bene Vio, ospite ieri sera di Fabio Fazio, a #chetempochefa , ha raccontato di voler lasciare la scherma. Per fermarsi Assolutamente no Bebe passerà all’atletica. La solarità e la determinazione di questa ragazza ci insegna che non bisogna mai arrendersi. - facebook.com facebook

Ospite di Fabio Fazio il padre di Giulia Cecchettin trova quello che Sanremo non gli ha dato: tempo e modo per argomentare il suo impegno civile provando a fare la differenza x.com