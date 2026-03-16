Ospedale Monaldi i carabinieri denunciano la sorella di una paziente per minaccia

I carabinieri di Napoli hanno denunciato una donna di 55 anni, sorella di una paziente ricoverata all'ospedale Monaldi, per aver minacciato i sanitari. La donna avrebbe chiesto di riscaldare una sacca delle urine, intenzionata a usarla come borsa calda per la sorella. L’episodio si è verificato all’interno del reparto dell’ospedale.

La donna avrebbe chiesto ai sanitari di riscaldare una sacca delle urine per utilizzarla come borsa calda per la sorella. Al rifiuto, li avrebbe minacciati I carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli hanno denunciato per minaccia una 55enne napoletana. La donna, sorella di una paziente ricoverata in un reparto dell'ospedale Monaldi, avrebbe chiesto ai sanitari di riscaldare una sacca delle urine per utilizzarla come borsa calda per la sorella. Al rifiuto, li avrebbe minacciati. NapoliToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

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