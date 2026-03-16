Oscar, vince “Una battaglia dopo l’altra” ma c'è anche l'Italia

La pellicola “Una battaglia dopo l’altra” di Poul Thomas Anderson ha vinto sei premi agli Oscar, tra cui quelli di miglior film e miglior regia. La cerimonia si è svolta con la consegna di numerosi riconoscimenti e l’Italia è stata menzionata in alcune categorie. La vittoria della pellicola rappresenta un momento importante per il cinema internazionale.

Trionfo di ‘Una battaglia dopo l’altra’ agli Oscar. La pellicola di Poul Thomas Anderson conquista 6 statuette tra cui quelle di miglior film e miglior regia. A Los Angeles anche un po’ di Italia. Il miglior cortometraggio live action è coprodotto da Valentina Merli. Servizio di Fabio Falzone RETE BLU S.p.a - Sede Legale Roma (RM) Via Aurelia 796 – CAP 00165 Roma Capitale sociale Euro 6.980.000,00 i.v C.F. e Numero d’iscrizione del Registro delle Imprese di ROMA 03922811009 . 🔗 Leggi su Tv2000.it

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