Questa notte si è svolta la cerimonia dei Premi Oscar 2026, presentata da Conan O’Brien, durante la quale il film

Questa notte, in una lunga cerimonia presentata da Conan O’Brien, sono stati finalmente consegnati i Premi Oscar 2026 che, a dispetto delle polemiche che sempre più spesso li circondano, continuano ad essere la cartina di tornasole della settima arte. Che siano politici o mere strategie di marketing, gli Oscar continuano ad essere un biglietto da visita potentissimo nel mondo del cinema e non sorprende che l’interesse dell’industria non sia mai scemato. Tra le polemiche che hanno circondano quest’anno gli Oscar c’è stata quella di Timothée Chalamet e le sue dichiarazioni sull’Opera e quella legata alla negazione del veto del governo degli Stati Uniti ai cittadini palestini che ha tenuto l’attore di The voice of Hind Rajab, Motaz Malhees, lontano dal Dolby Theatre di Los Angeles. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Oscar, trionfo per U"na battaglia dopo l’altra" vince come Miglior Film e porta a casa altre 5 statuette | Tutti i vincitori

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