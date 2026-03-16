Oscar trionfo per ‘Una battaglia dopo l’altra’ – La serata in 10 foto

Durante la notte degli Oscar, il film ‘Una battaglia dopo l’altra’ ha portato a casa sei premi, tra cui quello per il miglior film e la miglior regia assegnata a Paul Thomas Anderson. Sean Penn, che ha vinto come miglior attore non protagonista, non era presente alla cerimonia. La serata è stata accompagnata da una serie di scelte e riconoscimenti ufficiali.

‘Una battaglia dopo l’altra‘ ha trionfato nella notte degli Oscar aggiudicandosi sei statuette, tra le quali miglior film e miglior regia a Paul Thomas Anderson, e anche il miglior attore non protagonista, Sean Penn, che però era assente alla cerimonia. Miglior attore protagonista Michael B. Jordan per ‘Sinners’, film che ha ottenuto quattro premi a fronte del numero record di candidature, ben 16. Miglior attrice protagonista Jessie Buckley in ‘Hamnet’. Ecco una sintesi della serata più attesa di Hollywood in 10 foto. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Oscar, trionfo per ‘Una battaglia dopo l’altra’ – La serata in 10 foto Articoli correlati Anderson domina la notte degli Oscar: trionfo di "Una battaglia dopo l'altra"La notte degli Oscar 2026 incorona "Una battaglia dopo l'altra": il film diretto da Paul Thomas Anderson è il grande trionfatore della 98esima... PGA Awards 2026: trionfo per Una battaglia dopo l'altra, ormai l'Oscar è a un passoLa scatenata pellicola a sfondo politico-allegorico di Paul Thomas Anderson si è portata a casa anche l'ultimo riconoscimento che precede la corsa... Tutti gli aggiornamenti su Oscar trionfo per 'Una battaglia dopo... Temi più discussi: Oscar 2026, Paul Thomas Anderson: Non esiste il miglior film; Vincitori Oscar 2026, trionfo per Una battaglia dopo l'altra, miglior film e regia a Paul Thomas Anderson: tutti i premi assegnati; Oscar 2026, un trionfo per Una Battaglia Dopo l'Altra. Quattro statuette per Sinners, Sean Penn premiato - L'Unione Sarda.it; Oscar: Una battaglia dopo l’altra trionfa con 6 statuette. Oscar, trionfo per Una battaglia dopo l’altra vince come Miglior Film e porta a casa altre 5 statuetteUna battaglia dopo l’altra trionfa come miglior film, in un’edizione dei premi Oscar che è stata combattuta fino alla fine. Ecco la lista di tutti i vincitori ... msn.com Oscar, il trionfo di Una battaglia dopo l'altra: Paul Thomas Anderson fa incetta di premiLa notte degli Oscar 2026 incorona Una battaglia dopo l'altra: il film diretto da Paul Thomas Anderson è il grande trionfatore ... iltempo.it Oscar 98, moda sul red carpet ancora al centro dei commenti. One Battle After Another trionfa nei premi, ma chi vince davvero in fatto di stile https://l.euronews.com/Rpnb - facebook.com facebook And the Oscar goes to.. "Una battaglia dopo l'altra"! Non poteva che concludersi così, con il premio più ambito del cinema, il viaggio del film di Paul Thomas Anderson, che ha conquistato tutti i riconoscimenti principali di questa stagione cinematografica. Un x.com