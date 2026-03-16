Oscar trionfa Una battaglia dopo l’altra

Una battaglia dopo l'altra trionfa agli Oscar con 6 statuette, Michael B. Jordan come miglior attore in Sinners e Jessie Buckley miglior attrice in Hamnet. Tutti i vincitori Notte di fermento aLos Angelesper la serata più attesa, quella degli Oscar. Tra vittorie inaspettate ed altre più scontate, grandi attori se ne sono andati a mani vuote, mentre altri hanno ricevuto, per la prima volta, la propria statuetta. Tra abiti scintillanti e stupore da parte del pubblico,gli Oscar si confermano una delle serate più attese e adrenaliniche di tutto l’anno. Il premio come miglior attore protagonista va aMichael B. Jordancon il filmSinners (i Peccatori). 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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