Oscar | PT Anderson e il trionfo anti-Trump nella notte più apolitica

Nella notte più apolitica dell’anno, a Los Angeles, viene annunciato il vincitore come miglior film agli Oscar. Nicole Kidman e Ewan McGregor, noti per il musical

Los Angeles, 16 marzo 2026 "All You Need is Love“ canticchiano Nicole Kidman e Ewan McGregor, già coppia da sogno nel musical "Moulin Rouge" subito di annunciare che l'Oscar al miglior film va a "Una battaglia dopo l'altra" di Paul Thomas Anderson. La (segreta?) parola d'ordine: "anestetizziamo" il più possibile tutta la cerimonia degli Academy Awards da qualunque possibile affondo anti-Trump è in questo caso contraddetta dalla scelta dei votanti: il maggior premio, insieme ad altri 4 (regia, sceneggiatura non originale - da Vineland di Thomas Pynchon, attore non protagonista - l'assente e dissidente Sean Penn, casting e montaggio) è andato... 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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