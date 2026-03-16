Una battaglia dopo l'altra di Paul Thomas Anderson è il Miglior film dell'anno alla 98esima edizione degli Oscar, condotta dal comico Conan O' Brien in diretta dal Dolby Theatre di Los Angeles. Il film - un ritratto lucido dell'America contemporanea, attraversata da conflitti sociali fuori controllo, estremismi e lotte ideologiche e personali - conquista 6 statuette su 13 nomination: Miglior film, Miglior regia, Miglior attore non protagonista a Sean Penn (assente alla cerimonia: secondo il New York Times potrebbe trovarsi in Ucraina), Miglior sceneggiatura non originale, Miglior casting (nuova categoria introdotta quest'anno) e Miglior montaggio. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Oscar, chi trionfa. Trump, Epstein e Palestina: veleno e politica sul palco

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And the Oscar goes to.. "Una battaglia dopo l'altra"! Non poteva che concludersi così, con il premio più ambito del cinema, il viaggio del film di Paul Thomas Anderson, che ha conquistato tutti i riconoscimenti principali di questa stagione cinematografica. Un x.com