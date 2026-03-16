Oscar 2026 | vincitori sconfitti e un' Academy in cerca di prospettive

Gli Oscar 2026 si sono conclusi con i vincitori delle varie categorie annunciati e una cerimonia che ha attirato molte attenzioni. Dopo l’evento, si sono sollevate discussioni tra attori, registi e critici, mentre l’Academy ha iniziato a riflettere sul futuro. La serata ha visto anche alcune sorprese e momenti di tensione, lasciando il pubblico e gli addetti ai lavori con molte domande aperte.

Gli Oscar 2026 sono finiti e lasceranno dietro di sé molto di cui parlare, non necessariamente in positivo. Edizione strana, da un lato l'Academy punta i piedi, decide di premiare il regista più politico per il film più politico, dall'altro dà il contentino al pubblico, ai suoi gusti. Niente di nuovo sotto il sole, poteva andare peggio certo, ma poteva andare meglio, soprattutto a livello di selezione, di ciò che si è portato. Qualcosa va rivisto se si vuole sopravvivere. Il grande vincitore degli Oscar 2026 è lui, il regista di quel “Una battaglia dopo l'altra” che è stato un tonfo assurdo al botteghino, ma anche uno dei film più incensati dalla critica in quest'annata sicuramente complicata per le sale, tra incertezza, la cessione della Warner Bros. 🔗 Leggi su Today.it Articoli correlati Oscar 2026: tutti i vincitori degli Academy AwardsLa notte degli Oscar 2026 si chiude con il trionfo di One Battle After Another, che conquista 6 statuette, tra cui Miglior Film e Miglior Regia,... Leggi anche: Oscar 2026: tutti i vincitori in diretta dalla cerimonia degli Academy Awards Oscar 2026, Sinners entra nella storia con un record di 16 candidature Contenuti e approfondimenti su Oscar 2026 vincitori sconfitti e... Temi più discussi: Serata senza scandali (e con poca politica) agli Oscar. La vera sorpresa è la sconfitta di Chalamet e DiCaprio; Le pagelle della Notte degli Oscar 2026: i momenti top e flop di quest’anno; Chi vincerà agli Oscar 2026?; Oscar 2026, Una battaglia dopo l’altra è il Miglior film: tutti i premi e i vincitori. Oscar 2026: cocente sconfitta per Timothée Chalamet, trionfo per Paul Thomas AndersonOscar 2026 vincitori: trionfa Una battaglia dopo l’altra di Paul Thomas Anderson con sei premi, notte di trionfi anche per Frankenstein. rumors.it Oscar 2026, tutti i vincitori della serata. Trionfa anche il film sulla F1: ecco la categoriaAgli Oscar 2026 trionfa Una battaglia dopo l’altra di Paul Thomas Anderson con sei premi. Quattro statuette per Sinners e un premio speciale sul film sulla Formula Uno ... corrieredellosport.it Durante la notte degli #Oscar, fatta di red carpet, statuette d’oro e discorsi solenni, l’attore #JavierBardem ha scelto di spostare l’attenzione su una tragedia umanitaria scomoda. E l’ha fatto, mentre presentava il premio per il Miglior Film Internazionale, con qua - facebook.com facebook Non capita tutti i giorni di vedere un premio Oscar fare la fila per un cheeseburger, ma Michael B. Jordan ha deciso di restare fedele alle tradizioni più amate di Los Angeles. Pochi istanti dopo la sua storica vittoria come miglior attore protagonista per il film I Pe x.com