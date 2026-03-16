Oscar 2026 | vince Una battaglia dopo l’altra di Paul Thomas Anderson

Da firenzepost.it 16 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ai premi Oscar 2026, il film di Paul Thomas Anderson, intitolato “Una battaglia dopo l’altra”, si è aggiudicato il premio di miglior film. La vittoria è arrivata grazie alla decisione di oltre 10.000 membri dell’Academy, che hanno votato per eleggere il film come il migliore dell’anno. La serata si è conclusa con questa premiazione, confermando l’apprezzamento della giuria per l’opera di Anderson.

LOS ANGELES – “Ora scusate, dobbiamo prenderci un Martini e andare a festeggiare”. Ha commentato così Paul Thomas Anderson, con la voce rotta dall’emozione, la vincita del premio Oscar come Miglior film per “Una battaglia dopo l’altra”. Il film di Anderson è stato incoronato dai 10.000 e passa membri del’Academy come miglior film del 2025 al termine di una cerimonia che ha visto un duello fino all’ultimo con Sinners – I Peccatori di Ryan Coogler. La commedia drammatica sugli ex rivoluzionari alle prese con le conseguenze del loro passato ha conquistato in tutto sei statuette, anche per la miglior regia – il primo Oscar per il cineasta di... 🔗 Leggi su Firenzepost.it

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