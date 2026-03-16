Oscar 2026 tutti i vincitori | trionfa ‘Una battaglia dietro l’altra’

Da lapresse.it 16 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ai Premi Oscar 2026, il film ‘Una battaglia dietro l’altra’ ha conquistato il maggior numero di riconoscimenti, superando la concorrenza di ‘...’. La cerimonia si è svolta con la premiazione di diverse categorie, tra cui miglior film, miglior regia e miglior attore. La vittoria più attesa è stata annunciata durante la serata, con il film che ha ottenuto i premi principali.

 Sfida a due doveva essere e così è stato. Il testa a testa tra ‘ Una battaglia dopo l’altra ‘ e ‘ Sinners ‘ vede trionfare il film di Paul Thomas Anderson, che brilla nella notte degli  Oscar 2026  aggiudicandosi ben sei statuette (su 13 candidature) comprese le più ambite, quella di miglior film e miglior regia. LE FOTO DELLA SERATA Michael B Jordan e Jessie Buckley migliori attori protagonisti. La pellicola horror di Ryan Coogler – una storia sui vampiri inserita nel contesto del Mississippi degli anni ’30 – forte di sedici nominations, record assoluto nella storia del cinema, alla fine ne porta a casa quattro, contando colonna sonora e sceneggiatura originale. 🔗 Leggi su Lapresse.it

oscar 2026 tutti i vincitori trionfa 8216una battaglia dietro l8217altra8217
© Lapresse.it - Oscar 2026, tutti i vincitori: trionfa ‘Una battaglia dietro l’altra’

Articoli correlati

Oscar 2026, tutti i vincitori della 98esima edizione: trionfa Una Battaglia dopo l’altraAl Dolby Theatre di Los Angeles si è tenuta la 98esima edizione degli Oscar 2026.

Golden Globe 2026, trionfa “Una battaglia dopo l’altra”. Ecco tutti i vincitoriQuattro statuette per il film di Paul Thomas Anderson con Leonardo DiCaprio, che però è battuto da Timothée Chalamet.

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Oscar 2026 tutti i vincitori trionfa...

Temi più discussi: Nomination Oscar 2026, tutti i film candidati e gli attori in corsa per la statuetta; Guida agli Oscar 2026: dove vedere tutti i film candidati; Da Frankenstein a F1: tutti i film candidati agli Oscar 2026; Oscar 2026, tutti i vincitori e le vincitrici: i premi e i film di tutte le categorie.

Oscar 2026, tutti i vincitori della serata. Trionfa anche il film sulla F1: ecco la categoriaAgli Oscar 2026 trionfa Una battaglia dopo l’altra di Paul Thomas Anderson con sei premi. Quattro statuette per Sinners e un premio speciale sul film sulla Formula Uno ... corrieredellosport.it

oscar 2026 tutti iOscar 2026, trionfa ‘Una battaglia dietro l’altra’: tutti i vincitoriSfida a due doveva essere e così è stato. Il testa a testa tra 'Una battaglia dopo l'altra' e 'Sinners' vede trionfare il film di Paul Thomas Anderson, ... lapresse.it

Esplora notizie e video correlati all’argomento.