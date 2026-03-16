Ai Premi Oscar 2026, il film ‘Una battaglia dietro l’altra’ ha conquistato il maggior numero di riconoscimenti, superando la concorrenza di ‘...’. La cerimonia si è svolta con la premiazione di diverse categorie, tra cui miglior film, miglior regia e miglior attore. La vittoria più attesa è stata annunciata durante la serata, con il film che ha ottenuto i premi principali.

Sfida a due doveva essere e così è stato. Il testa a testa tra ‘ Una battaglia dopo l’altra ‘ e ‘ Sinners ‘ vede trionfare il film di Paul Thomas Anderson, che brilla nella notte degli Oscar 2026 aggiudicandosi ben sei statuette (su 13 candidature) comprese le più ambite, quella di miglior film e miglior regia. LE FOTO DELLA SERATA Michael B Jordan e Jessie Buckley migliori attori protagonisti. La pellicola horror di Ryan Coogler – una storia sui vampiri inserita nel contesto del Mississippi degli anni ’30 – forte di sedici nominations, record assoluto nella storia del cinema, alla fine ne porta a casa quattro, contando colonna sonora e sceneggiatura originale. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Oscar 2026, tutti i vincitori: trionfa ‘Una battaglia dietro l’altra’

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