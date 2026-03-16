Oscar 2026 tutti i vincitori | la lista completa

Con sei statuette il film più premiato della 98esima edizione degli Oscar è "Una battaglia dopo l'altra" di Paul Thomas Anderson. "Sinners. I peccatori", che con 16 nomination aveva superato ogni record, si ferma a quota quattro. Segue "Frankenstein" di Guillermo del Toro, con tre Oscar. Ecco tutti i vincitori . 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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OSCARS 2026: All the WINNERS | Full List

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