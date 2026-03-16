Oscar 2026 tutti i vincitori della 98esima edizione | trionfa Una Battaglia dopo l'altra

Si è conclusa la 98esima edizione degli Oscar al Dolby Theatre di Los Angeles. Il film

Al Dolby Theatre di Los Angeles si è tenuta la 98esima edizione degli Oscar 2026. Una battaglia dopo l'altra di Paul Thomas Anderson si aggiudica il miglior film e diversi altri premi. Tutti i vincitori. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Quest'anno ho davvero sorpreso anche me! Delle 20 categorie principali ne ho indovinate 18 (fallendo solo Miglior Fotografia e Casting ). FILM: Una battaglia dopo l’altra REGIA: Paul Thomas Anderson – Una battaglia dopo l’altra ATTORE PROTAGONIST - facebook.com facebook

And the Oscar goes to.. "Una battaglia dopo l'altra"! Non poteva che concludersi così, con il premio più ambito del cinema, il viaggio del film di Paul Thomas Anderson, che ha conquistato tutti i riconoscimenti principali di questa stagione cinematografica. Un x.com