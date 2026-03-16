Oscar 2026 tutti i premi in diretta

Da quotidiano.net 16 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 16 marzo 2026 al Dolby Theatre di Los Angeles si è tenuta la cerimonia della 98esima edizione dei Premi Oscar, durante la quale sono stati consegnati tutti i premi in diretta. La serata ha visto la partecipazione di numerosi attori, registi e professionisti del cinema provenienti da tutto il mondo, con la consegna delle statuette ai vincitori delle varie categorie.

Los Angeles, 16 marzo 2026 - Parata di stelle al Dolby Theatre di Los Angeles per la 98esima edizione dei Premi Oscar, ovvero i riconoscimenti che incoronano i migliori nel mondo della cinematografia internazionale secondo l’Academy. Cos’è l’Academy e chi ne fa parte. L'Academy of Motion Picture Arts and Sciences, abbreviato in Academy, è un’organizzazione nota in tutto il mondo perché chi la compone assegna ogni anno i Premi Oscar. L’obiettivo della sua fondazione, l’ 11 maggio 1927, in California era principalmente quello di sostenere lo sviluppo dell’industria cinematografica americana e internazionale. Da chi è composta l’Academy? L’associazione comprende 19 settori: si va dagli attori agli sceneggiatori, passando per le diverse figure che lavorano nel mondo del cinema. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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