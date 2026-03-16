Oscar 2026 | trionfa Una battaglia dopo l’altra Tutti i vincitori della notte di Hollywood

Durante la notte degli Oscar 2026 al Dolby Theatre di Los Angeles, sono stati annunciati i vincitori di diverse categorie, con “Una battaglia dopo l’altra” che ha ottenuto il premio principale. La cerimonia ha visto anche altre pellicole e professionisti ricevere riconoscimenti, mentre alcune categorie sono state caratterizzate da sorprese e assenze di nomi attesi. La serata si è conclusa con un grande spettacolo che ha coinvolto il pubblico presente e gli spettatori di tutto il mondo.

La grande notte degli Premi Oscar 2026, ospitata al Dolby Theatre di Los Angeles, ha regalato momenti spettacolari ma anche diverse sorprese. Il titolo che ha dominato la cerimonia è stato Una battaglia dopo l’altra, capace di conquistare sei statuette, tra cui miglior film, miglior regia e miglior sceneggiatura non originale. Grande delusione invece per Sinners – I peccatori, il grande favorito della vigilia. Il film partiva con sedici nomination, ma alla fine ha portato a casa solo quattro premi. Tra i riconoscimenti internazionali, il premio per il miglior film straniero è andato alla pellicola norvegese Sentimental Value, che ha conquistato critica e pubblico. 🔗 Leggi su Tivvusia.com © Tivvusia.com - Oscar 2026: trionfa “Una battaglia dopo l’altra”. Tutti i vincitori della notte di Hollywood Articoli correlati Oscar 2026, tutti i vincitori della 98esima edizione: trionfa Una Battaglia dopo l’altraAl Dolby Theatre di Los Angeles si è tenuta la 98esima edizione degli Oscar 2026. Leggi anche: Oscar 2026, tutti i vincitori: trionfa ‘Una battaglia dietro l’altra’ OSCARS 2026: The Complete Winners List | AA1B Aggiornamenti e notizie su Oscar 2026 trionfa Una battaglia dopo... Temi più discussi: Oscar 2026: trionfa ‘Una battaglia dopo l’altra’, tutti i vincitori; Oscar 2026, trionfa Una battaglia dopo l’altra: ecco la lista dei vincitori; Agli Oscar trionfa Una battaglia dopo l'altra, ad Anderson premio alla regia; Oscar 2026, il trionfo di Una battaglia dopo l'altra ci parla dell'America di oggi. Oscar 2026, tutti i vincitori della serata. Trionfa anche il film sulla F1: ecco la categoriaAgli Oscar 2026 trionfa Una battaglia dopo l’altra di Paul Thomas Anderson con sei premi. Quattro statuette per Sinners e un premio speciale sul film sulla Formula Uno ... corrieredellosport.it Oscar 2026: cocente sconfitta per Timothée Chalamet, trionfo per Paul Thomas AndersonOscar 2026 vincitori: trionfa Una battaglia dopo l’altra di Paul Thomas Anderson con sei premi, notte di trionfi anche per Frankenstein. rumors.it Durante la notte degli #Oscar, fatta di red carpet, statuette d’oro e discorsi solenni, l’attore #JavierBardem ha scelto di spostare l’attenzione su una tragedia umanitaria scomoda. E l’ha fatto, mentre presentava il premio per il Miglior Film Internazionale, con qua - facebook.com facebook Non capita tutti i giorni di vedere un premio Oscar fare la fila per un cheeseburger, ma Michael B. Jordan ha deciso di restare fedele alle tradizioni più amate di Los Angeles. Pochi istanti dopo la sua storica vittoria come miglior attore protagonista per il film I Pe x.com