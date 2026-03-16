Oscar 2026 trionfa One Battle after Another | ecco tutti i vincitori

La 98ª cerimonia degli Oscar si è svolta domenica 15 marzo 2026 al Dolby Theatre di Hollywood. La serata ha premiato i film usciti nel 2025, con “One Battle after Another” che ha ottenuto il riconoscimento come miglior film. Sono stati annunciati anche gli altri vincitori delle diverse categorie durante l’evento. La manifestazione ha visto la partecipazione di numerosi attori, registi e professionisti del cinema.

Hollywood, 16 marzo 2026 – La 98ª edizione degli Oscar si è tenuta domenica 15 marzo 2026 al Dolby Theatre di Hollywood, a Los Angeles, premiando i film usciti nel 2025. A dominare la serata è stato “One Battle after Another”, che ha chiuso con sei statuette, imponendosi come miglior film e portando a casa anche i premi per miglior regia e miglior sceneggiatura non originale per Paul Thomas Anderson. Il secondo titolo più premiato è stato “Sinners” di Ryan Coogler, che ha conquistato quattro Oscar: miglior attore protagonista a Michael B. Jordan, sceneggiatura originale, fotografia ad Autumn Durald Arkapaw e colonna sonora originale a Ludwig Göransson. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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