Oscar 2026 | ‘Sinners’ e il discorso di Michael B Jordan

Durante la cerimonia degli Oscar 2026 al Dolby Theatre, i vampiri del film Sinners sono apparsi sul palco, attirando l’attenzione del pubblico. La scena ha suscitato sorpresa tra gli spettatori, mentre l’attore Michael B. Jordan ha tenuto il suo discorso. La serata ha visto protagonisti momenti inaspettati, tra applausi e reazioni di varia natura.

I vampiri di Sinners hanno invaso il Dolby Theatre questa notte, durante la cerimonia della 98esima edizione degli Oscar. Los Angeles brilla di luce lunare dall’aspetto sinistro, perché a vincere, questa volta, è l’horror! Miglior attore protagonista per Michael B. Jordan, miglior sceneggiatura originale, miglior colonna sonora e miglior fotografia. Un volto-due personaggi. Per Ryan Coogler, sceneggiatore e regista di Sinners, non c’era davvero altra scelta che Michael B. Jordan per interpretare Smoke e Stack. Michael B. Jordan è emozionatissimo al ritiro del premio come Miglior attore protagonista e la sala esplode in una lunga standing ovation. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Oscar 2026: ‘Sinners’ e il discorso di Michael B. Jordan Articoli correlati Actor Awards 2026: lo scossone che non ti aspetti. Sinners domina e Michael B. Jordan punta all’OscarA soli quattro giorni dalla chiusura delle votazioni per gli Oscar, gli Actor Awards 2026 (gli ex SAG Awards) hanno iniettato una dose massiccia di... Michael B. Jordan vince l’Oscar per Sinners e ringrazia la madre: «Grazie per avermi dato lo spazio per essere visto»Quando sale sul palco del Dolby Theatre di Los Angeles, Jordan appare visibilmente emozionato. Oscar 2026, Michael B. Jordan miglior attore per 'Sinners' Una raccolta di contenuti su Oscar 2026 'Sinners' e il discorso di... Temi più discussi: Nomination Oscar 2026, tutti i film candidati e gli attori in corsa per la statuetta; Oscar 2026, srotolato il tappeto rosso che domenica accoglierà le star; Oscar 2026: tutti i pronostici di Euronews Culture; Oscar 2026, tutti i vincitori: Una battaglia dopo l'altra batte Sinners!. Oscar 2026, trionfa 'Una battaglia dopo l'altra'Sei statuette tra cui miglior film, Paul Thomas Anderson miglior regista. L'attore top è Michael B. Jordan, l'attrice è Jessie Buckley. Sean Penn vince ma diserta la cerimonia (ANSA) ... ansa.it Oscar 2026: da Sinners a Una battaglia dopo l'altra, dove vedere in streaming tutti i film premiati dall’AcademyGli Oscar rappresentano ogni anno il punto più alto della stagione cinematografica. L’edizione 2026 degli Academy Awards ha premiato opere molto diverse tra loro: grandi ... leggo.it Gli Oscar 2026 si sono svolti senza particolari scossoni, con il trionfo di Una Battaglia Dopo L’Altra e I Peccatori, che si sono divisi buona parte dei premi. Nonostante ciò non sono mancate alcune critiche, sorprese e delusioni! #oscar #oscars #ap #screenwee - facebook.com facebook Il regista iraniano Panahi sul red carpet degli Oscar. #ANSA x.com