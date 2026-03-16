Durante la cerimonia degli Oscar 2026, Sean Penn ha ricevuto il suo terzo premio come miglior attore, ma non si è presentato all’evento. La vittoria ha sorpreso molti, tra cui Kieran Culkin, che ha espresso il suo stupore pubblicamente. La statuetta è stata assegnata per il suo ruolo in un film recente, mentre l’attore non ha partecipato alla serata di premiazione.

L'attore di Una battaglia dopo l'altra ha vinto la sua terza statuetta in carriera, al pari di Jack Nicholson, Daniel Day-Lewis e Walter Brennan, ma non era presente alla cerimonia Sean Penn ha portato a casa l'Oscar come miglior attore non protagonista per la sua prova in Una battaglia dopo l'altra, il suo terzo in carriera, ma non era presente per ritirare il premio, cosa che ha lasciato incredulo Kieran Culkin, il presentatore della categoria. Culkin, vincitore lo scorso anno per A Real Pain, era presente per consegnare il premio, ma - nonostante le sue quotazioni fossero salite dopo le vittorie ai BAFTA e agli Actor Awards - Penn non era presente al Dolby Theatre di Hollywood per ritirarlo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Oscar 2026, Sean Penn vince ma non c'è: lo stupore di Kieran Culkin

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