Durante la cerimonia degli Oscar 2026, Sean Penn ha ricevuto il premio come Miglior attore non protagonista per il film Una battaglia dopo l’altra, che ha conquistato anche il premio come Miglior film. Tuttavia, l’attore non si è presentato in sala per ritirare il riconoscimento, lasciando il pubblico e gli organizzatori senza la sua presenza sul palco. La sua assenza ha suscitato molte domande tra gli spettatori e i media.

La Notte degli Oscar regala sempre delle sorprese. Quest’anno Sean Penn non si è presentato alla cerimonia per ritirare il premio come Miglior attore non protagonista nel film Una battaglia dopo l’altra, che ha vinto il premio come Miglior film. Secondo il New York Times, l’attore si troverebbe in Ucraina: è ormai nota la sua solidarietà al popolo ucraino Nella Notte degliOscar 2026 ha trionfato come miglior filmUna battaglia dopo l’altra, maSean Penn, che ha vinto la statuetta per il Miglior attore non protagonista con il lungometraggio, non si è presentato alla cerimonia. L’artista è noto per essere tra i più politicamente espliciti di Hollywood. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Oscar 2026, Sean Penn vince ma non c’è: Chi l’ha visto?

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