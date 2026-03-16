Durante gli Oscar 2026, Sean Penn ha ricevuto il premio come miglior attore non protagonista, ma non ha partecipato alla cerimonia al Dolby Theatre di Los Angeles. L’attore statunitense si trova a Kiev, in Ucraina, dove si trova in visita presso il presidente Zelensky. La sua assenza dalla premiazione ha attirato l’attenzione dei media.

Sean Penn ha vinto il premio di miglior attore non protagonista agli Oscar 2026. L’artista statunitense, tuttavia, non è andato al Dolby Theatre di Los Angeles per ritirare l’ambita statuetta in quanto si trova a Kiev, in Ucraina. Proprio oggi il 65enne di Santa Monica è stato ripreso a colloquio con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. I due si sono già incontrati diverse volte in passato con il divo di Hollywood che in una di queste occasioni aveva regalato a Zelensky uno dei suoi Oscar come simbolo di fede nella resistenza di Kiev. Da parte sua il leader ucraino aveva insignito Penn con l’ Ordine al Merito di 3° grado. Sean Penn in Ucraina e il docufilm su Zelensky. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Oscar 2026, Sean Penn vince la statuetta ma diserta la cerimonia: è a Kiev da Zelensky

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