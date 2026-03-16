Durante la cerimonia degli Oscar 2026, l’Academy ha interrotto il discorso di ringraziamento degli autori di “Golden”, un film premiato nella categoria dei premi musicali. Gli autori, che includono parolieri e compositori, avevano iniziato a ringraziare il team e a condividere il loro entusiasmo quando la voce fuori campo ha interrotto improvvisamente il loro intervento. La decisione ha suscitato discussioni tra i presenti.

Che si sia un attore, un regista, un tecnico del suono, un costumista o, come nel caso degli autori di Golden, dei parolieri e compositori, vincere un Oscar è un momento indimenticabile. È il frutto dei propri sacrifici, il coronamento o l’inizio di una carriera sfolgorante, ed è un traguardo da condividere con le persone che lo hanno reso possibile, dai collaboratori alla famiglia. Proprio per questo, il fatto che l’ Academy abbia bruscamente interrotto il discorso di ringraziamento del team dietro il brano vincitore nella categoria “Miglior canzone originale” ha fatto storcere il naso a molti. Oscar 2026: la vittoria di “Golden” è stata “rovinata” da quel discorso interrotto. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Oscar 2026: perché l’Academy ha interrotto il discorso di ringraziamento degli autori di “Golden”?

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