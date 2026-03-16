La diretta degli Oscar 2026 trasmessa dalla Rai non soddisfa le aspettative e rischia di perdere ascolti a favore di altre emittenti come Sky. Lo speciale condotto da Alberto Matano, che avrebbe dovuto rendere ancora più speciale la notte di Hollywood, si rivela deludente e poco coinvolgente. La trasmissione non riesce a catturare l’attenzione del pubblico e sembra mancare di quel brio che caratterizza le edizioni passate.

È normale: non tutti possono parlare di tutto - pensiamo ormai alle derive più estreme della tuttologia imperante sui social - ed è per questo che sarebbe opportuno capire che il cinema è una materia complessissima che ha la sua dignità e che non si può improvvisare. Al di là di questo, la pecca più grande dello speciale Oscar della Rai è un’altra: non dare la possibilità al pubblico di vedere bene gli attori che sfilano sul red carpet, visto il red carpet degli Oscar si segue soprattutto per vedere come sono vestiti gli ospiti. Invece, niente: la Rai ha evidentemente pagato e preteso un posto sul suddetto red carpet a Los Angeles e,... 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Oscar 2026: perché la diretta Rai continua a deludere (e dovrebbe imparare da Sky)

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