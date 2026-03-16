Durante la cerimonia degli Oscar 2026, Gwyneth Paltrow e Kevin Moore sono stati i protagonisti principali, attirando l’attenzione con le loro scelte di abbigliamento. Mentre Paltrow indossava un abito decorato con piume, Moore sfoggiava un completo elegante con dettagli vistosi. La presenza di altri attori come Pascal è stata meno rilevante, con alcuni risultati considerati insoddisfacenti.

La 98ª edizione degli Oscar si è trasformata in un palcoscenico di audacia stilistica, dove il minimalismo ha lasciato spazio a piume, corsetti e drappeggi teatrali. Sul tappeto rosso del Dolby Theatre, le star hanno scelto lo spettacolo puro: da Gwyneth Paltrow in seta avorio a Demi Moore trasfigurata in creatura mitologica. I colori dominanti sono stati il rosso scarlatto, la lavanda e il verde, mentre il bianco panna rimane il rifugio delle dive più classiche. Tra i look più discussi emerge il caso di Pedro Pascal, giunto senza giacca, e quello di Nicole Kidman che torna come ambasciatrice di una maison francese. L’evento ha archiviato definitivamente l’era della prudenza estetica, sostituendola con silhouette scultoree ed effetti wow che evocano il glamour classico di Hollywood. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Oscar 2026: Paltrow e Moore dominano, Pascal bocciato

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